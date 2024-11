Un estudio necesario sobre la ‘mafia’ del carbón

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El carbón ya forma parte de la historia de la provincia. Pero aún quedan heridas abiertas que no deben cerrarse en falso. Y no se trata de unos cielos abiertos y unas escombreras que superan como herencia aberrante de unas operaciones de extracción que no tuvieron en cuenta el daño medioambiental. Se hace necesario conocer la verdad sobre unos negocios millonarios que acabaron desincentivando el uso del mineral tanto en las calefacciones -con estafas evidentes a incontables edificios- como al sistema de producción de energía por parte de las eléctricas, en las que tampoco faltaron los cómplices. Todo ello con una especie de monopolios comarcales que de algún modo aún perviven. El libro de Cristina Fanjul y Víctor del Reguero intenta dar visibilidad a lo ocurrido.