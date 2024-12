La obligación de cuidar el agua debe ser de todos

Creado: Actualizado:

Son incontables las polémicas que se generan cada año en torno al uso que hacen los regantes del agua. Lo cierto es que no se les escucha un planteamiento que siempre intentan que sea atendido: ni siquiera son los mayores consumidores que tiene el sistema. En lugares como la provincia de León quizá no se valora suficientemente el valor de este bien, el agua, como en otros territorios donde resulta insuficiente de una manera clamorosa. Pero debería ser mimada, y más si se tiene en cuenta que es un bien comunitario, que afecta a varias autonomías, o incluso a países como el Duero que comparten España y Portugal. El aviso del Procurador del Común a los ayuntamientos debería ser atendido. Consumen mucha agua y no siempre lo hacen con todo el rigor necesario.