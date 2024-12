Saber nunca está de más: Salamanca siempre enseña

Creado: Actualizado:

Me gusta aprender y enseñar, pues, enseñar es amar, y aprender es corresponder. Aunque pudiera parecer todo lo contrario, siempre me he considerado un ignorante que ni siquiera ha sido capaz de aprender el nombre de todas las cosas hermosas que tenía más cerca: árboles, plantas, flores...

Todos deberíamos saber y tener muy presente, en especial los jóvenes estudiantes, que el calendario que rige el mundo, conocido como Calendario Gregoriano, es de origen y creación de la siempre magnífica y sin igual Universidad de Salamanca, que llevó a cabo un primer intento en 1515, y luego otro en 1578. Fray Luis de León, poeta, astrónomo, y profesor, mucho ayudó para cambiar el calendario juliano que seguía vigente entonces.Felizmente, en 1582, el Calendario Gregoriano se puso en marcha en todo el Imperio Español (en el que no se ponía el Sol), gracias a la sabiduría y el poder de nuestro Rey don Felipe II de España. Los demás imperios y países del mundo se fueron dando cuenta de que era el mejor calendario, el más ajustado, el más conveniente para todos, y lo fueron aceptando.Una vez más hay que dar las gracias a la Universidad de Salamanca, a sus doctos profesores y, en esta ocasión especial, felicitar a doña Ana María Carabias Torres, que lo explica todo en su magnifico e importante libro Salamanca y la medida del tiempo.Así pues, como el saber no ocupa lugar y nunca está de más, me permito informar, por mi cuenta, que: En enero los días aumentan en cuarenta y seis minutos.En febrero crecen los días una hora y ocho minutos.En marzo aumentan una hora y veintiocho minutos.En abril los días aumentan en una hora y dieciséis minutos.En mayo el aumento es de cincuenta y siete minutos.En junio aumentan los días diez minutos.En julio los días disminuyen en cuarenta y dos minutos.En agosto se acortan los días en una hora y catorce minutos.En septiembre se reducen los días en una hora y diecinueve minutos.En octubre disminuyen en una hora y veinte minutos.En noviembre los días bajan en dieciocho minutos.En diciembre disminuyen los días en once minutos.La ULE, Universidad de León, todavía es una joven dama de apenas cuarenta y cuatro añitos. Lo tradicional, hasta su creación en 1979-80, era que los estudiantes naturales de esta dilatada y explotada provincia tuvieran que marcharse a Oviedo, Valladolid, Salamanca, y los de El Bierzo, mayoritariamente, a Santiago de Compostela que hoy, además, tiene el Campus de La Coruña y el de Lugo. Estos alumnos suelen acabar «falando galego» y algunos reclamando un Bierzo fuera de León. Esta realidad es evidente, pero se escapa al interés de tantas gentes que dicen estar «moridas» de amor por León y por su Reino».¿Qué hace el Ayuntamiento de León, de la capital, por los pueblos y villas de la provincia y sus gentes? ¿No tiene ninguna responsabilidad ni obligación para con todos ellos?¿Qué hace la Diputación y su Instituto Leonés de Cultura a favor del Instituto de Estudios Bercianos, del Consejo Comarcal del Bierzo? ¿Los escritores, poetas e intelectuales de El Bierzo, que tienen el gallego como lengua materna y segundo idioma de comunicación hablada y escrita, son bien tratados?Es curioso que el leonesismo este apoyado fundamentalmente por personas de los pueblos leoneses que han venido padeciendo el centralismo de la ciudad de León que, por desgracia, no parece querer reconocer la deuda histórica que tiene con los paisanos que están más lejos de la capital provincial.Diego Muñoz Torrero, sacerdote, chantre de la Colegiata de Villafranca del Bierzo, catedrático y rector de la Universidad de Salamanca, muy comprometido con el ideario liberal, impulsor de libertades, presidió las Cortes de Cádiz. Su conocimiento, su amor, su interés por esta parte de la provincia de León fueron decisivos para conseguir la Provincia de Villafranca, que comprendía el Bierzo, la Cabrera, el Alto Sil, y Valdeorras. Esta provincia de Villafranca, junto a las de León, Zamora y Salamanca formaban la región del Reino de León y, seguramente seguiría siendo así si Fernando VII no hubiera recuperado el trono, con su poder absoluto, y eliminado la «Pepa», la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812.La provincia de Villafranca nunca fue la quinta provincia gallega, y parece mentira que haya indocumentados que digan lo contrario.Fray Luis de León dejó escrito: «Éstos que agora nos mandan gobiernan para sí y, por la misma causa, no se disponen ellos para nuestro provecho, sino buscan su descanso en nuestro daño». Con toda Burbialidad.