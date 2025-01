Son los egoístas los que llevan el caos a las Urgencias

Creado: Actualizado:

Un repaso a los asuntos con los que acuden demasiados ciudadanos a las Urgencias de los hospitales genera, como mínimo, bochorno. Cuando no indignación. Cabe admitir que existe un sector de personas que recurren a este servicio básico del sistema sanitario sin necesitarlo, por error o por precipitación. Pero los datos son abrumadores, y se exhibe un terrible egoísmo de quienes no están dispuestos a seguir los cauces y los tiempos de todos. Las campañas para concienciar a la sociedad sobre este problema que se genera al saturar las Urgencias con visitas innecesarias parece que no dan fruto. Después de años y años remitiendo mensajes y alertas las cosas no mejoran. El perjuicio y el deterioro al sistema lo pagamos todos.