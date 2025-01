Regantes, de la discriminación a la homogeneización

Creado: Actualizado:

En el conflicto de la Confederación Hidrográfica del Duero y los regantes del Páramo Bajo en León y Zamora parece cada vez más lejano el necesario acuerdo. El ente gubernamental achaca el intento de subida de las tarifas a su afán de «homogeneizar» los costes. Pero no debe perderse de vista que los afectados por esta especie de ‘tarifazo’ cuentan incluso con el apoyo de las Cortes de Castilla y León. La proposición no de ley promovida por el PP fue apoyada en su día por el Grupo Mixto, UPL-Soria Ya, y Vox, con la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Podemos. Entonces se recordaba ya que existe desde 1995 un acuerdo para no penalizar de manera especial a los regantes del Páramo con unos costes que fuesen discriminatorios.