La callada por respuesta de Puente

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

La demora del Ministerio de Transportes en hacerse eco de las revindidaciones de alcaldes y vecinos de la Montaña Central sobre el futuro de Feve deja entrever el escaso interés que el departamento que dirige Óscar Puente tiene en aclarar cuáles son sus planes para la línea ferroviaria. Mal presagio para quienes aún albergan esperanzas de que el final del trazado vuelva al centro de León, porque es bien sabido que a los políticos más que a nadie les encanta airear las buenas noticias pero prefieren dar la callada por respuesta si los tiros van por otro lado. A riesgo de ser agoreros, da la impresión de que este silencio no esconde nada bueno aunque no por ello la opción es resignarse y dejar morir una demanda justa y en plena consonancia con los eslóganes preferidos de quienes pregonan aquello de "no dejar a nadie atrás» y menos a la gente de los pueblos. El otoño pasó y ha llegado el invierno y nadie sabe por qué no hay cita fijada para que el ministro reciba a los alcaldes. No es de extrañar el ninguneo a los regidores cuando el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, lleva todo el mandato aseverando en cada Pleno, por insistencia de la oposición, que habrá, sí, reunión con Puente, aunque nunca ha habido fecha y si la hubo alguna vez fue efímera.