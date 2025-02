León debe demostrar que ha elegido resistir

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

León volvió este domingo a escenificar en las calles que la resignación no entra en los planes de esta provincia, con 13.000 personas acudiendo al nuevo llamamiento sindical para exigir un plan estratégico urgente que rescate a la sociedad leonesa del vagón de cola en el que está instalada desde hace dos décadas. León decrece, como demuestran las tasas de actividad, los niveles de paro, los censos de población y los índices de envejecimiento, lejos de las expectativas de otros territorios donde el viento sopla a favor. Quienes se escuden en que tras estas movilizaciones solo hay demagogia y victimismo tendrán que demostrar que los datos están equivocados y que sí que existe lo que nadie ve: industrialización real, empleo de calidad e interés por invertir en León más allá de la colonización de las renovables. No lo van a tener fácil para argumentar que los leoneses están apoltronados en la queja y en el fantasma de la discriminación porque la realidad es tozuda e implacable y a esta provincia las cuentas no le salen. Lo saben también los representantes de los partidos políticos que se sumaron a la movilización. En su mano está trasladar el mensaje de que León ha elegido resistir y que hoy es el día de analizar cómo se va a materializar la reivindicación, justa, de que se cumplan las promesas y se sienten las bases que permitan armar un futuro para las nuevas generaciones, que tengan la oportunidad de prosperar en su casa como lo hacen los jóvenes de otras provincias.

En la manifestación de este domingo se ha percibido que con cada movilización aumenta el paisaje púrpura de la bandera de León y que la proclama leonesista va ganando terreno. Es un mensaje del que hay que tomar nota porque el descontento está calando más en el sector de la población que busca los culpables puertas afuera cuando es evidente que no hay territorio que sobreviva sin el compromiso de sus propios ciudadanos. Nadie duda de que es necesario exigir inversiones, reclamar el papel estratégico de León en las comunicaciones, demandar la ejecución de los proyectos pendientes y planes de reestructuración solventes. Pero hay que implicarse para que todo ello se convierta en una realidad palpable y no se desperdicien las oportunidades que esta provincia ha tenido en otras épocas. La sociedad leonesa tiene que convencerse de que existen motivos para la esperanza porque esta provincia tiene recursos y hay que implicarse para que se conviertan, con trabajo y emprendimiento, en riqueza, prosperidad y empleo, en soluciones reales y eficaces que diluyan las aspiraciones vanas.