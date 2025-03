Caos municipal en San Andrés

Creado: Actualizado:

San Andrés de Rabanedo tiene visos de pasar a la historia, también en este mandato, por la ineficacia y la parálisis de su gestión municipal. El gobierno en minoría de UPL con seis concejales de los 21 de la corporación y una oposición, fragmentada en otros seis grupos políticos (PP, PSOE, Vox, IU, Cs y no adscrita) y que no es nada fácil de asentar, lastran la acción diaria que requiere el tercer municipio en población de León. A mayores, la plantilla del consistorio sigue con importantes vacantes en puestos clave. Desde hace un mes, ya no hay interventor —un funcionario que ya ejercía de sustituto ante la ausencia del titular— y la presencia del secretario también ha sufrido relevantes altibajos en lo que va de legislatura. A nivel político, los leonesistas se escudan en que están secuestrados por el bloqueo de la oposición, mientras que estos hablan de mala gestión, falta de diálogo y que «no se dejan aconsejar». No se ha sacado adelante la tasa de basura, obligada por mandato europeo, y tampoco ha habido acuerdo para actualizar el coste del agua después de nueve años. Siguen paralizados los reconocimientos extrajudiciales de deuda para pagar a proveedores y no hay actividades extraescolares. Las consecuencias las paga el ciudadano que asiste estupefacto al espectáculo de la incompetencia total.