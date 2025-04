Toca el pago de todos ya por La Lastra

Creado: Actualizado:

Y a no existe la posibilidad de conseguir prórrogas y fórmulas de dilación en el pago de 1,3 millones de euros por la gestión del polígono de viviendas de La Lastra. La Justicia ya no deja margen, después de que se incurriese en un error grave, al no presentar el escrito de oposición dentro de plazo por parte del Ayuntamiento de León. Un caso más de gestión ineficaz, de esos que se acumulan durante los últimos años y que en este caso ya viene cargado con notables intereses por el paso del tiempo. Se deberá abonar antes de 20 días a la junta de compensación de este polígono del sur de la ciudad, con la posibilidad de intentar pleitar pero con el abono a cuenta del dinero de todos los ciudadanos por delante.

Desde el propio juzgado se afea la falta de diligencia mostrada por el equipo de gobierno que dirige José Antonio Diez en las gestiones judiciales de este caso. Y se tendrá que hacer frente a un sobrecoste de 52.000 euros derivado del tiempo que dejó pasar el Ayuntamiento sin actuar desde que se dictó el fallo. El documento que fue presentado por la abogada Beatriz Llamas, que recibe el aval de la decisión del juzgado, destaca que seguir retrasando el pago de esa deuda (principal e intereses) significa dilapidar dinero público de forma irrazonable».