Mala gestión del patrimonio público

No parece que haya demasiada fortuna en la custodia que Paradores de Turismo de España ejerce del patrimonio que quedó en sus manos hace 60 años, a tenor de lo que en los últimos tiempos está pasando en el Hostal de San Marcos de León, uno de los monumentos más representantivos de la provincia y un importante ejemplo del Renacimiento español. Si León está sufriendo las dilaciones —o engaños— con la reforma del establecimiento, que sigue a la espera de la segunda fase comprometida y sin fecha, se desvela ahora el supuesto expolio que del patrimonio público y a la vista de sus responsables ha realizado el restaurante anejo a la iglesia, que hace uso por concesión de la Casa del Peregrino, de titularidad municipal. La Audiencia Provincial acaba de ratificar la negligencia de Paradores ante la apropiación de 450 metros cuadrados del recinto de la parte trasera por parte de este establecimiento Michelín, denegando su recurso no porque sea falsa la maniobra del restaurante, sino porque, como ya se avisó en Primera Instancia, Paradores no reaccionó a tiempo mientras se realizan unas obras de la suficiente magnitud como para que se hubiera dado la voz de alarma. Inaudito ejemplo de mala gestión.