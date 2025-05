Mensaje bucólico del apagón sin análisis eficaz ni explicaciones

Creado: Actualizado:

A los españoles se les privó ayer de la necesaria explicación sobre las causas y, lo que es más importante, las respuestas que se pondrán en marcha para evitar nuevos apagones como el del lunes 28. La contradicción fue máxima por parte del presidente del Gobierno al acusar a la oposición de usar argumentos marcados por la ideología mientras él hacía lo mismo. Pedro Sánchez no facilitó ningún dato concreto, ignoró incluso los que se han difundido gracias a la labor investigadora de la prensa, y se limitó a defender a ultranza las renovables. Dice que no sabe qué ocurrió, ni por qué, y augura meses de análisis de datos. Pero sí tiene claro que se equivocan todos los expertos que avisan sobre los problemas que genera la irrupción masiva de renovables sin las necesarias adaptaciones. En su mensaje bucólico, el presidente despreció el sufrimiento que afrontaron millones de personas, muchas con problemas para volver a casa en las grandes ciudades, otras durmiendo en trenes, estaciones o a la intemperie. Perjuicios económicos muy graves para miles de empresas y autónomos. Y también en las hogares donde el apagón se extendió más allá de la jornada del lunes. Y no parece adecuado olvidar a los enfermos que vieron como no había luz para alimentar todo tipo de dipositivos, a las personas mayores o a los que viven solos y afrontaron en oscuridad una situación desesperada sin saber muy bien cúando y cómo volvería la normalidad. Todos esos dramas padecidos por personas —algunas atrapadas por ejemplo en ascensores o sin poder subir a casa— se merecían mucho más respeto y consideración por parte del representante de todos los españoles en sede parlamentaria. Desde aquel mensaje inicial enturbiando las cosas, al alegar que se trataba de un problema europeo, el afán sigue siendo el llamado ‘dominio del relato’. Y lo importante se deja a un lado. Que los españoles sepán qué ocurrió en realidad. Y cómo se pueden mejorar las cosas para evitar riesgos futuros.