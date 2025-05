Desembarco cántabro en la cooperativa LAR

Creado: Actualizado:

La cooperativa cántabra AgroCantabria (AGC) desembarca en León a través de la compra de la cooperativa láctea LAR, la marga insignia de la leche leonesa que no ha podido superar la errática gestión de los últimos años y que ha desembocado en un doloroso concurso de acreedores que casi se lleva por delante también los rescoldos de la ganadería de leche de la montaña leonesa. Precisamente dentro de las buenas noticias es el propósito de AGC de recuperar a estos proveedores de Omaña y Babia. El negocio redondo que ha hecho la nueva propietaria con esta adquisición se explica no sólo en la estela de una nomenclatura que se había asentado con prestigio en el mercado leonés. También tiene planes ambiciosos para el cereal, sector en el que se estrenará con la infraestructura que tiene asentada LAR y que le abre las puertas para convertirse en proveedor para el norte de España. En las explicaciones publicadas en El Diario Montañes, AgroCantabria deja claro que su apuesta es mantener viva la cooperativa en León y trabajar en sintonía con los agricultores leoneses. Un compromiso con el sector primario que habla de prosperidad mutua y no de la especulación que mueve a otros posibles aspirantes a hacerse con una marca que supo despertar las querencias del consumidor leonés.