Un ascenso que sabe a gloria... y a por el otro

La locura se desató este sábado en León con el ascenso directo de la Cultural y Deportiva Leonesa a la Segunda División del fútbol profesional, un hito que no se producía desde hace ocho años y que se ha hecho esperar para dar in extremis una merecida alegría a una afición incondicional. El equipo leonés ha logrado poner el broche de oro a una temporada inolvidable pero lo que se avecina a partir de ahora es mucho más ilusionante, especialmente porque la Deportiva Ponferradina también tiene a su alcance cumplir un sueño hasta ahora inalcanzable para la provincia, como es el de contar con dos equipos en la categoría de plata. Con la hazaña ya cumplida, la Cultural se ha ganado a pulso que todos se vuelquen para que esta proeza lleve a otra aún mayor, y es que la ilusión continúe durante toda la temporada, a poder ser sin demasiado sufrimiento porque no hay reto sencillo «ni rival pequeño». La directiva, el equipo técnico y los jugadores han demostrado que su apuesta es total y lo justo es que se les corresponda de igual manera. El ambiente que este sábado se vivió en León y que continuará durante los próximos días ha transformado completamente a la ciudad, con calles, bares y hogares explotando al unísono ante la épica. Bienvenido sea este espíritu optimista que tanta falta le hace a la provincia, porque el fútbol arrastra consigo un entusiasmo único, especial, que redundará sin duda en la economía leonesa y pondrá a León—y con ella a su patrimonio y su gastronomía— en un circuito privilegiado que tienen pocos a su alcance. Es de justicia hacer hoy una mención especial a los abonados y las peñas, inasequibles al desaliento también cuando vienen mal dadas y cuyo empuje ha sido el eslabón imprescindible para que la Cultural esté la próxima temporada jugando en Segunda División. A ellos especialmente se les debe ofrecer esta gesta, porque para la mayoría ha sido cuestión de fe. Y ahora toca volcarse con la Ponferradina, que ayer no se achicó ante la presión y supo dar la talla para demostrar lo que nadie duda, que es merecedora de compartir el cielo con la Cultural y de que ambos se vean las caras la próxima temporada en la misma categoría, manteniendo en pie una rivalidad saludable y provechosa. Desde estas páginas y con un despliegue informativo único tanto en el periódico de papel como en la edición digital, como corresponde al decano de la provincia, Diario de León quiere transmitir su enhorabuena más feliz a los culturalistas y asegurar a los deportivistas que aquí no acaba nada, todo lo contrario. Todos estamos con ellos para que su éxito sea total en la fase de ascenso.