Buen balance, a la espera de EREs, pero más precario

El mes de mayo facilitó en León un balance positivo en el empleo, con incremento de afiliados y descenso de buscadores de puestos de trabajo. Pero llega en un momento especialmente delicado en la provincia, que afronta expedientes de regulación que enviarán a casa a cientos de personas. De nuevo, es el sector servicios el que sustenta una estructura laboral que además plantea una situación cada vez más preocupante, puesto que se dispara la precariedad y la temporalidad, frente a la que los sindicatos reclaman medidas. La llegada del verano, como ocurre cada año, aporta un empuje en materia de empleo que sirve para facilitar oportunidades a muchas personas, pero a través de contratos que no serían los derivados de un estructura económica más sólida.