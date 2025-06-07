Reducido y sin fecha plan para San Marcos

Creado: Actualizado:

El nuevo episodio sobre el Hostal de San Marcos se ha escrito con renglones torcidos. De nuevo se repitió el guion con una visita institucional para anunciar la puesta en marcha de una ampliación que ni siquiera alcanza lo esperado. Se trabaja con un proyecto que cumple lo que definieron ya hace años los propios trabajadores del centro, lo que fue un parador emblemático de la cadena se reduce a un ‘hotelito rural’. Ni siquiera tendrá el volumen de habitaciones con el que contaba antes del derribo para su reconstrucción. Y los planes son bastante difusos, aunque se hayan vendido a bombo y platillo. Lo ocurrido ayer, con esa escenificación del enésimo compromiso de segunda fase, puede interpretarse como una buena noticia si se centra el foco en que, al menos, las cosas empiezan a moverse. Han pasado demasiados años desde que se abrió la primera parte, la que ocupa el edificio histórico, sin que esté claro que el Hostal, tan importante para León y su provincia, pueda llegar a ser algún día lo que fue. El ministro Hereu, y la comitiva política que le acompañó, sí mostraron que son conscientes de la importancia que tiene el establecimiento para impulsar el turismo y también la organización de eventos en la ciudad. Ahora falta que se invierta en un lugar que siempre ha generado jugosos beneficios.