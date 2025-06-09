Los valores de Don Suero como enseña

Creado: Actualizado:

Los más de 260 alumnos y profesores que este domingo se han convertido en hijos adoptivos de León han pasado a engrosar las filas de los militares que llevarán el nombre de esta ciudad por el mundo. Son ya 4.000 los «efectivos» de este peculiar ejército leonés, armado con el bagaje de sus más de cien años de experiencia en instrucción que han convertido la Academia de Básica del Aire y del Espacio de La Virgen del Camino en uno de los centros de formación militar más asentados del país. Precisamente en el día en que, a 40 kilómetros de León, en la localidad de Hospital de Órbigo, se celebraban las Justas del Passo Honroso, el coronel director de la escuela, Ignacio de Donpablo, ha recordado a sus pupilos que la gesta de Don Suero de Quiñones ha inspirado los valores medievales que se imparten a sus damas y caballeros en la academia: honor, caballerosidad, espíritu de sacrificio, lealtad, gallardía, renuncia, generosidad, nobleza y entrega. Son palabras que bordan mucho más que el lema que se luce con orgullo como homenaje a la provincia que les acoge. Este espíritu debería servir de inspiración para regenerar las acciones encaminadas a servir a la sociedad y al país, precisamente en el escenario actual, en el que la confianza de los ciudadanos está tocando fondo.