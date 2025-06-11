Aviso a tiempo a Diez para evitar más líos

Creado: Actualizado:

La gestión de la movilidad en la ciudad de León resulta singularmente polémica en los últimos años. Se acumulan una serie de asuntos mal gestionados, que han propiciado frentes de conflictos e incluso de vacíos legales, cuando no de abiertas irregularidades. Por eso, el alcalde José Antonio Diez tiene por delante una buena oportunidad para exhibir que están equivocados los que le suelen acusar de actuar con soberbia. Puede escuchar los dictámenes de una entidad independiente como el Procurador del Común y las demandas de la oposición, que eleva una vez más la voz de alerta antes de que se avance por ese camino tortuoso, mal trazado y con un destino nada claro que es el llamado ‘calmado del tráfico’. El Partido Popular plantea al alcalde Diez que debe frenar el inicio de las sanciones en cuestión de diez dias, para tramitar debidamente una ordenanza específica sobre un campo tan importante como es la movilidad. No sería la primera vez que una administración local sufre una avalancha de anulaciones de multas por su falta de diligencias al armarlas legalmente. León ha vivido en los últimos años un auténtico tsunami de varapalos judiciales, y quizá sería bueno que apostase por hacer las cosas bien para evitar esa sensación de permanente chapuza que suele tener consecuencias en el medio y largo plazo.