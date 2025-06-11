Del Hostal que relanzó León al limitado plan actual

Creado: Actualizado:

Los leoneses veteranos recuerdan los elogios que recibió el flamante Hostal de San Marcos estrenado hace 60 años y que se convirtió un todo un símbolo del turismo de calidad en España. El Parador leonés mantuvo un nivel de actividad sobresaliente y de sus jugosos beneficios llegó buena parte del crecimiento de una cadena que roza en estos momentos el centenar de establecimientos. Pero hoy la cosa es lamentablemente muy distinta. Se acumulan los años desde que fue estrenada una primera fase que limita el establecimiento a la parte monumental del edificio. De la otra, el anexo en paralelo al río sólo quedan las viejas fotos de aquella intenge obra que duerme el sueño de los justos. El reciente anuncio de una segunda fase limitada y sin plazos es totalmente inasumible.