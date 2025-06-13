Cobardía al intentar tapar la evidencia y aferrarse al poder

Creado: Actualizado:

El intento inútil de Pedro Sánchez para generar un cortafuegos frente al tsunami de corrupción que asola su partido y su Gobierno resultó inútil. Con su habitual soberbia creyó que los españoles son tontos, y llevó la rueda de prensa a la sede de Ferraz, para desviar las miradas y las responsabilidades hacia el PSOE, como si su gabinete no estuviese seriamente salpicado por los constantes escándalos que llenan cada día las páginas de la prensa, los informes policiales y los sumarios en los juzgados. La estrategia del victimismo no ha servido de nada. La realidad es tozuda y vuelve a exhibir de manera reiterada que los ‘dinosaurios’ siguen ahí al despertarse cada mañana, por mucho que se niegue la evidencia que ven todos. Unos casos que afectan directamente a la familia del propio presidente Sánchez, aunque su aparato propagandístico se afane en señalar, al más puro estilo de las dictaduras de todo signo, hacia enemigos que se confabulan en su contra. Hay varios aspectos sobre lo que está ocurriendo que merece la pena resaltar. Sánchez llegó al Gobierno con una moción de censura armada, según sus argumentos, para limpiar y regenerar España frente a la corrupción. Con el imputado José Luis Ábalos como portavoz, el mismo que dirigió aquella expedición con el famoso Peugeot, con el que recorrieron España los tres protagonistas de los últimos escándalos, como equipo de confianza del hoy presidente, para ganar las primarias.

Y Sánchez tiene como socio de Gobierno al grupo de extrema izquierda que abanderó aquello del «no hay pan para tanto chorizo», que ahora guarda silencio o incluso defiende a los imputados, para no tener que dejar los despachos ministeriales y los coches oficiales. La sinrazón que vive España se hizo palpable ayer mismo con un CIS elevando, sin ningún reparo, el voto del PSOE.

En ninguna democracia se ha visto ni se admitiría una degradación como la sufre el país en todos los órdenes. Las elecciones se habrían convocado ya hace tiempo.