La historia de éxito que vive Villadangos

Sería absurdo negar la evidencia sobre que León tiene un conflicto claro de envejecimiento y pérdida poblacional. Pero también resultaría injusto e incluso daniño intentar ocultar que hay algunos frentes en los que se alcanzan notables cotas de éxito. El hecho de que Villadangos del Páramo se esté consolidando como uno de los polígonos industriales más relevantes del noroeste de España no debe pasar desapercibido para la sociedad. Quizá haya sectores y partidos a los que les interese negar la evidencia. Ese cortoplacismo bien regado de pesimismo sólo sirve para ensombrecer y frenar aún más las cosas.

Las industrias están ahí y también los cientos de puestos de trabajo que suman y que, próximamente, se verán aumentados con el desembarco de Dia. Otra gran compañía localiza en el corazón de la provincia leonesa su centro de operaciones, con todo lo que supone de empleo directo, pero también de actividad inducida en todo tipo de órdenes, como ya se comprueba a través de otras naves de singular envergadura, como pueden ser las de Mercadona y Decathlon también en Villadangos, o la de Inditex en el Polígono Industrial de León, en la carretera hacia Onzonilla. La prueba de esa historia de éxito que se está ideando en Villadangos es su permanente crecimiento, al que la Junta suma una nueva fase.