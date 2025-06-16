El caos impera en un «servicio ejemplar»

Creado: Actualizado:

Presume el alcalde de León del «servicio ejemplar» de la limpieza viaria y recogida de basuras, a pesar de una evidente invasión de suciedad que exaspera a los ciudadanos. Un servicio que padece además un caos interno que viene de largo. El sindicato Csif exige poner fin a una situación cuyo camino está marcado por el Tribunal Superior de Justicia, y que una vez más es ignorado por el equipo de gobierno socialista. Así las cosas, Csif acude ahora a la oposición y ha presentado un escrito a PP, UPL y Vox para que insten a Diez a ejecutar la orden del juez.

Se pretende poner fin así a una situación que se impone desde hace años, y que de la mano de organizaciones sindicales con mayoría reparte a dedo miles de euros anuales en sobresueldos a trabajadores que ejecutan trabajos superiores a los de la categoría que ostentan. Y esos puestos superiores siguen sin cubrirse.

El fallo judicial es claro: el Ayuntamiento de León está obligado a acabar con el sistema de pagos arbitrarios. Quienes pretenden mantener el desatino amenazan con el desorden en la recogida de basuras, pero el juez considera «evidente» que la empresa puede «perfectamente» cumplir el convenio firmado. El equipo de Diez no tiene voluntad de exigirlo. La oposición debe retratarse.