Demasiadas sospechas por la trama del PSOE

El estallido de los presuntos casos de corrupción en el núcleo de colaboradores más próximos a Pedro Sánchez ha generado un auténtico tsunami de sospechas. En los grabaciones figuran nombres de empresas y de obras concretas, pero eso abre un abanico de posibilidades que se extiende a Villaquilambre, en un doble frente. Por una parte, por un proyecto que ha sido promovido por Adif para suprimir los pasos a nivel de la vía de Feve. Fue otorgado a una empresa 'salpicada'. Y por otra, con un contrato firmado por el propio Ayuntamiento para abrir la calle necesaria para el centro de salud y el instituto en marcha. Parece imprescindible reclamar que se investigue todo esto. Luz y taquígrafos para que no quede ninguna sospecha.