Acciones concretas para crecer en el nuevo turismo

El turismo es un filón de primer orden para la provincia. Pero no basta con esperar a que vengan los visitantes alardeando de unos recursos que ni se explotan ni se promocionan convenientemente. El sector es cada vez más exigente y reclama propuestas concretas de ocio activo. Ayer se puso de manifiesto en la provincia por una coincidencia de acontecimientos. El Club de Prensa del Diario de León acogió la jornada 'Claves de futuro: Pesca, turismo y conservación en León'. Con 60.000 licencias en la provincia, es un deporte dinamizador con un presente y un futuro sobresaliente. A pocos kilómetros, se presentaba la la Asociación para la promoción y gestión de Zona Alfa León, con empresarios de Gordón y La Robla que impulsarán lo que ya es una realidad en la montaña.