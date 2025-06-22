El campo mira al cielo de otra manera

Creado: Actualizado:

El campo siempre ha mirado al cielo. Durante siglos lo ha hecho desde la esperanza, el temor y la incertidumbre. Ahora lo hace desde el ojo tecnológico de drones capaces de detectar al metro cuadrado una plaga, un exceso o defecto de riego, un déficit de nutrientes,... La tecnología es el nuevo paraguas de los agricultores, aunque está aún infrautilizada para las capacidades que tiene. Las investigaciones realizadas en centros y empresas leonesas dan buena prueba de su eficacia, y son ya muchos los agricultores que se benefician de sus ventajas. Pero no los suficientes. Precisión en los tratamientos, ahorro de productos, acceso a zonas difíciles y microparcelas sin necesidad de mover maquinaria , detección de plagas y necesidades de riego,... El futuro del campo está ya aquí.