El potencial del chopo sigue anclado

Creado: Actualizado:

La provincia prepara la primera subasta de chopos del año. Un negocio tradicional, que sigue teniendo mucho camino por avanzar. Sólo se conseguirá si la estructura agraria consigue organizar un minifundismo que aborta cualquier plan de rentabilizar proyectos y cultivos; y si a través de la colaboración las explotaciones se ponen en manos de expertos y aprovechan las muchas investigaciones que en Castilla y León se llevan a cabo sobre este tema. El negocio de la madera, el forestal en general, absorben desde hace años recursos públicos con los que se ha avanzado enormemente en el análisis del potencial económico que puede ser de enorme importancia en León. Falta por vencer, una vez más, la atomización que convierte casi todo en inviable. Pero hay fórmulas.