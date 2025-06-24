Otro ‘atasco’ en la movilidad de León: radar en Eras

Creado: Actualizado:

La ciudad de León vive un momento complicado sobre un asunto tan relevante como es la movilidad. Las polémicas sobre la zona de bajas emisiones, los calmados de tráfico o peatonalizaciones se suceden y generan una indefinición que acapara críticas desde todos los ámbitos, incluido el Procurador del Común. Ahora, el equipo que dirige alcalde José Antonio Diez abre otro frente de conflicto con el radar que activa en la prolongación de Padre Isla hacia la carretera de Carbajal de la Legua. Son entendibles las quejas por el hecho de que no se use un recurso tan relevante para vigilar el tráfico en calles que sí tienen verdadero peligro. Colocarlo en ese vial parece dar la razón a los que acusan al Ayuntamiento de buscar incrementar su recaudación a costa de los conductores.