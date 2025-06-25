Ayuda en la lucha contra las adicciones

Creado: Actualizado:

El 48 por ciento de los hombres y el 40 por ciento de las mujeres que acuden a las terapias de Proyecto Hombre en Castila y León consumen cocaína. Son las alarmantes cifras que se desprenden del último informe publicado por la organización a nivel nacional y que puntualiza también el alarmante aumento de enfermedades mentales asociadas al consumo de cannabis. Es en este punto donde hace especial incidencia el responsable del servicio en León, Jorge Juan Peña, quien advierte de que se trata de una situación que se vive a diario en la organización. El incremento de las adicciones —también al alcohol e incluso a las nuevas tecnologías— es uno de los problemas más acuciantes de una sociedad que no puede dar la espalda a los afectados, que deben ser atendidos con la atención que merece cualquier paciente de una enfermedad crónica. Afortunadamente, la labor de iniciativas como la de Proyecto Joven Proyecto Hombre, viene a paliar en parte los vacíos que deja la atención pública, con una dedicación digna de elogio y que debe recibir todo el apoyo institucional posible. En sus manos no está solo la salvación de las personas que han caído en las garras de las adicciones, sino también la de sus familias, víctimas igualmente de esta auténtica lacra social.