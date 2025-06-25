La suciedad da la bienvenida a los viajeros del tren

Creado: Actualizado:

Lamentable la bienvenida que la ciudad de León ofrece al viajero cuando desembarca en la estación de tren. Al otro lado del vallado que rodea el solar que aisla al barrio de Crucero, aparece en evidente estado de abandono, un espacio colonizado por la suciedad y los restos de residuos y basura. Es la penosa primera imagen que se graba en la retina de los foráneos ante la inacción del administrador ferroviario que ha decidido ignorar el conato de vertedero que está tomando tintes preocupantes, incluso por el aumento de maleza que puede ser un combustible perfecto para las llamas. La escena es un suma y sigue a la desidia con la que Adif preserva el entorno de la estación, en una zona que hubiera debido despuntar como el futuro urbanístico de la ciudad.