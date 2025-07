Sin examinadores en el momento clave del año

Creado: Actualizado:

El colapso en los exámenes de Tráfico en León no es nuevo. Quizá por ello cabe una mayor crítica por la reiteración de un problema que genera daños importantes. Hay personas que necesitan el carné con una cierta celeridad para no perder oportunidades laborales. Y muchos jóvenes aprovechan su estancia en casa para sacarlo antes de regresar a las ciudades en las que cursan sus estudios. Incluso para los alumnos de la ULE o de la Formación Profesional también es un problema no poder concluir su aprendizaje como conductores durante las vacaciones de verano. Alguien debería tomar cartas en el asunto y programar mejor las cosas, habilitando el personal necesario para que en el momento clave del año se ofrezca un servicio público con las condiciones apropiadas.