Contundente mensaje del PSOE a Diez: ahí está la puerta

La debacle en el PSOE nacional por los casos de corrupción que han llevado a prisión al hoy exsecretario de Coordinación, Santos Cerdán, ha irrumpido en León devastando la frágil paz que se sostenía a duras penas desde el Congreso provincial del pasado abril. En una evidencia de la falta de disciplina que lastra al partido y que da alas a la UPL, los exabruptos del alcalde de León, José Antonio Diez, tentado por los micrófonos —y la audiencia— en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, contra el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, —fuera desde este sábado de la Ejecutiva Federal— han sonado como una especie de ‘vendetta’ alimentada por el rencor y la impotencia, una arremetida que merecía una respuesta contundente por parte del aparato oficial. No ha tardado en llegar, de boca del discreto presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, que ha salido a la palestra con un mensaje en la red social Facebook que no da lugar a equívocos pese a que lo borró a las pocas horas. Mientras Cendón, sin entrar al trapo, agradecía publicamente a Pedro Sánchez la confianza que ha puesto en él, Courel le ha defendido tajante: «Es un político honesto, trabajador, luchador por nuestra tierra y por nuestras gentes». No se ha dejado nada en el tintero el presidente de la Diputación al acusar al alcalde de «echar mierda» en su innegable y conocido afán protagonista. Le ha acusado de sembrar dudas sobre la limpieza de la reelección del secretario provincial por su aspiración de controlar el partido a través de su hombre de paja, Diego Moreno y, sin pelos en la lengua, no ha dudado en recordar a Diez que él no lidera al PSOE leonés porque «no genera confianza». El razonamiento de Courel es tan sencillo como cierto: quien tuvo la puerta abierta para entrar, también la tiene abierta para salir, pero si estás dentro, al menos, respeta a tu gente. Pero para eso hace falta saber de honor y de lealtad, tanto en la paz como en la guerra.