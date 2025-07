El negocio del alcalde con el patrimonio

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la capital leonesa ha convertido en una oportunidad de negocio un espacio clave para el patrimonio histórico; la parcela sobrante de Era del Moro, junto a la muralla romana —el único monumento de esta época que se mantiene en pie en la capital leonesa—, no será preservada para garantizar su visibilidad, sino subastada al que más pague. Esta decisión, impulsada por el gobierno de José Antonio Diez, refleja una preocupante inclinación a priorizar el beneficio económico sobre la protección de un legado cultural que debería ser intocable. Ubicada en un enclave privilegiado, frente al casco histórico y con vistas a la muralla, la parcela de 387,90 metros cuadrados podría albergar un edificio con espacio para 12 viviendas y locales. El Ayuntamiento, propietario de un 14,5592% del terreno, ha fijado un precio mínimo de 27.928,54 euros. Este enfoque mercantilista ignora las voces de la oposición y de colectivos ciudadanos que abogan por expropiar el terreno para preservar la muralla, un valor que trasciende cualquier cálculo financiero. El patrimonio no es un solar en venta, es memoria viva de una ciudad que no se negocia. El alcalde tiene la oportunidad de apostar por un urbanismo que respete la identidad de León, pero elige el mejor postor.