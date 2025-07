El retraso institucional que bloquea al tercer sector

Creado: Actualizado:

Las organizaciones no gubernamentales realizan una imprescindible labor para atender a las personas allá donde las instituciones públicas no llegan. Es el llamado tercer sector, un pilar fundamental que da vida a los que menos tienen. De manera periódica se publicitan campañas para la recogida de material, especialmente de alimentos, con los sostienen a un buen número de familias. Pero hay un conflicto añadido, en forma de facturas que deben pagar esas mismas administraciones y para las que sólo les sirve tener dinero. Por eso, es entendible la queja aireada ayer desde Ponferrada por parte del Banco de Alimentos. Las administraciones públicas no siempre cumplen en tiempo y forma con el pago de las subvenciones. Y eso genera un ahogo grave a todo ese tercer sector.