Un concepto más amplio de la formación veterinaria

La formación veterinaria no es sólo el origen universitario de León, sino una de las apuestas por las que luchar en la especialización de áreas con más futuro del Campus de Vegazana. Por eso su facultad no puede ser ajena al movimiento generalizado que apuesta por ampliar en un año la obtención del grado, hasta los seis cursos. Así lo aconseja la realidad del tiempo que emplean la mayor parte de los alumnos en obtener la titulación, y también el consenso europeo sobre la duración de los estudios. Así lo aconseja también la evidencia de que los futuros veterinarios necesitan dedicar más tiempo a su formación práctica. Es así porque sus competencias se están ampliando de forma intensa con el concepto de one health. La salud animal y la humana, cada vez más unidas.