Un cuartel digno para la Guardia Civil

El proyecto de nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villaquilambre tiene que tramitarse con la mayor celeridad posible. Las instalaciones de Armunia están obsoletas y mal ubicados para que se pueda prestar un servicio adecuado a un importante volumen de población que vive en su zona de influencia. En estos momentos es la parte norte, con el desarrollo urbanístico de municipios como Villaquilambre o Sariegos, la que centra su actividad. Y para acceder hasta allí los agentes se ven obligados a cruzar desde la parte sur de la capital. Las viejas instalaciones de la pedanía leonesa generan incluso esa situación anómala, ya que están ubicadas dentro de un término municipal al que no atienden, al ser la capital territorio con competencias de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Villaquilambre da ahora un paso más para poner en marcha ese cuartel que deberá adaptar el servicio a las realidades del siglo XXI. Subasta unas parcelas para conseguir el dinero con el que pagará la urbanización de la zona. Pero el proyecto real para construir las instalaciones de la Guardia Civil corresponde al Gobierno central. Han pasado seis años desde que se confirmó el traslado, pero aún falta que se concreten más datos para que dé pasos efectivos.