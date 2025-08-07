El PP se rearma en un territorio por conquistar

Creado: Actualizado:

La hoja de ruta que quiere trazar Juan Carlos Suárez-Quiñones, como nuevo responsables del PP leonés, se puso ayer en marcha con una decisión clave. El partido ya tiene responsable en El Bierzo. Se apuesta por la experiencia y por la fidelidad a las siglas. El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, liderará esta nueva etapa en una comarca en la que ha sido bastante claro el dominio del PSOE en la mayoría de municipios. Quizá como consecuencia de los errores propios de un PP que ha tenido en demasiadas ocasiones una actitud dubitativa o cambiante, sin consolidar proyectos ni nombres. Los populares bercianos intentarán encarar las próximas convocatorias con Valcarce y Marco Morala al timón, con el objetivo de asaltar la Presidencia del Consejo Comarcal.