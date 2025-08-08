Solidaridad y claridad en la mina de Cerredo

Creado: Actualizado:

La visita a Villablino de la Comisión de Gobierno de la Red de Municipios de Transición-Acom otorgó el necesario altavoz al último accidente minero. Cinco de las cuatro víctimas mortales de Cerredo eran de Laciana y allí siguen las heridas muy abiertas. El pronunciamiento de los alcaldes debe ser compartido por todos. Solidaridad hacia las familias, para las que reclaman más apoyo. Pero también elevan su voz para exigir que se aclare lo ocurrido en esa explotación de Asturias que, en principio, debería estar sin actividad para extraer carbón. Lo ocurrido estos días en la Comisión de Investigación del Parlamento del Principado avanza que queda mucha información por extraer para poner en claro la situación en la que estaban las cinco víctimas en el momento del siniestro. Desde Acom se exigió ayer, con una rotundidad que se echa demasiado en falta sobre este caso, que se depuren todas las responsabilidades, «desde el ámbito político hasta el ámbito empresarial». El aviso lanzado ayer sobre la situación con la que viven las familias lo ocurrido no debería caer en saco roto. «A día de hoy todavía no saben cómo ha sucedido ese accidente y creemos que es importante seguir recordando y seguir ampliando todas las redes que tienen la propia administración», se defendió desde el colectivo de alcaldes.