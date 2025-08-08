Los vecinos consiguen que se adecente La Lastra

Creado: Actualizado:

Ha pasado un largo año desde que los vecinos del barrio de La Lastra de la capital se movilizaron para reclamar que los solares de la zona fuesen adecentados. Doce meses de reclamaciones al equipo de gobierno municipal que dirige José Antonio Diez, y al Procurador del Común, para conseguir algo tan sencillo como que se cumpla la legislación vigente. Por eso, ahora se felicitan del logro. Por fin han sido escuchados. El Ayuntamiento reclama a los propietarios que vallen y dejen en condiciones más de 60 propiedades. En la documentación se les otorga un mes de plazo para solventar la situación de abandono. Ahora queda la duda de si el gobierno de Diez será diligente en el siguiente paso, que precisa actuaciones frente a los que no cumplan con el mandato.