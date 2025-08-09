Despejando dudas en el CRE de San Andrés

Creado: Actualizado:

Desde hace ya bastante tiempo existe un runrún en la provincia de León sobre la situación del Centro Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo. Un lugar que en su momento fue modélico por su carácter pionero a la hora a prestar atención a personas con problemas concretos de movilidad. Pero de un tiempo a esta parte se ha generado una sensación de abandono, de que todo el mimo que recibía desde el Gobierno central cuando se puso en marcha se iba poco a poco diluyendo. Los rumores sobre los problemas con el personal cobran ahora un nivel muy relevante cuando es la Justicia la que se pone manos a la obra para analizar qué está ocurriendo.

La Audiencia Provincial da luz verde a la recopilación de información que se solicita desde el Colegio de Enfermería León. Lleva tiempo alertando sobre el intrusismo que se habría podido producir, en concreto desde el año 2021, al no estar bien asignadas las labores de los trabajadores. Quizá habría sido mucho más positivo no llegar hasta estos extremos. Pero parece que no se han atendido de manera diligente los avisos y las reclamaciones que se han planteado durante bastante tiempo y que ahora serán investigados.