Impulso al centro formador agrícola de Almázcara

Creado: Actualizado:

El objetivo de conseguir un personal en el campo cada vez más formado y de promover el relevo generacional parece inaplazable. La localidad de Almázcara, perteneciente al municipio de Congosto, alberga desde hace décadas un centro que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, las reformas educativas y las prioridades en la ciencia agraria. Pero, en el fondo, mantiene el mismo espíritu de su fundación, y que pasa por preparar a jóvenes que miran hacia el campo y el monte como su vocación laboral. Ayer recibió la visita del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria, Jorge Llorente, que aprovechó para concretar las novedades sobre las que se trabaja. Detalló la inversión para implantar el nuevo ciclo de grado medio en Producción Agroecológica.