Un empuje que anima la ampliación

Creado: Actualizado:

El Parque Tecnológico de León ha acogido desde su apertura iniciativas punteras, y ha ido volcando su especialización de forma importante hacia la biotecnología. Aunque ha sido en los últimos cuatro años cuando ha despegado de forma importante en el empleo, lo que evidencia la consolidación de los proyectos puestos en marcha. Muchos de ellos están llevando a cabo millonarias inversiones para ampliar e innovar sus instalaciones y la producción en un mercado especialmente competitivo.

Un empuje que hace evidente la urgencia de acometer la ampliación, que si los plazos se cumplen arrancará el mes que viene. Son muchos los años que León ha esperado por este crecimiento, en los que no pocas empresas han visto abortada su intención de formar parte de esta infraesctura innovadora avanzada. La provincia no puede perder ni una iniciativa, menos de este tipo. El nuevo suelo tecnológico debe continuar y consolidar este núcleo productivo y de excelencia en el que trabajan ya más de 2.200 profesionales.

Y un dato más. A parte del tamaño, el parque vallisoletano de Boecillo acoge centros tecnológicos, incubadoras biotecnológicas, clústeres,... Un refuerzo a la actividad empresarial que debería replicarse también en León.