Trabas innecesarias para la movilidad en León

Un grupo de personas con discapacidad física ha iniciado una recogida de firmas en charge.org con el objetivo de que el Ayuntamiento de León dé marcha atrás en una de las exigencias de la controvertida normativa de movilidad. Para aparcar en la zona azul de la ciudad hasta ahora las personas con movilidad reducida sólo tenían que colocar su tarjeta en el coche. A partir del mes que viene, si la nueva normativa entra en vigor como está previsto, tendrán que utilizar medios informáticos que aseguran que no todos manejan, o acudir a los parquímetros para sacar el ticket que les libre de las sanciones. El coste económico seguirá siendo cero. El de la complejidad para los afecatos enorme. El Ayuntamiento debe ser sensible con esta reivindicación, llena de lógica.