Otra batalla librada por cientos de héroes y víctimas incontables

El horror del fuego no cesa. Pasan los días y se incrementan las personas afectadas directamente por los terribles incendios forestales. La tragedia, con los daños personales irreparables, repite guiones que lamentablemente parece que se suceden con frecuencia en los últimos años. El equipo humano de los servicios que luchan contra el fuego se merece un reconocimiento de toda la sociedad por su esfuerzo máximo. Como tantas personas que de nuevo se afanan colaborando en lo posible, abriendo puertas y corazones para ayudar a los afectados. Pero, como ocurrió en episodios previos —como el reciente apagón de abril—, quedarán cicatrices en personas a las que el miedo ha generado un daño que nunca podrá ser reparado. Son esas víctimas incontables, que han padecido en primera persona o por los suyos, intentando salvar sus vidas y bienes, o lograr información sobre lo que está pasando. Es esa doble vertiente, de los cientos de héroes y de las miles de víctimas que encarnan la realidad humana.

El fuego sigue en el monte y no es momento de abrir debates. Lo ocurrido en las últimas horas, con intentos bastardos de sacar réditos, se ha vuelto afortunadamente como un boomerang hacia su origen, probando que el cortoplacismo les privaba de un punto de visto global, con un momento de crisis nacional que no sabe de territorios ni instituciones concretas.

El gran reto para la sociedad es conseguir que las cosas se hagan de otra manera. De las recientes y sucesivas crisis no han salido consecuencias ni soluciones prácticas para evitar nuevos problemas. Es cierto que quedan retratados los oportunistas, pero existe un reto a nivel país que debería ser replanteado, para conseguir que este tipo de asuntos se limpien de debates, y protagonicen foros de trabajo eficaz para con el fin de hacer las cosas mejor en el futuro. En el dolor de tantos está el pilar de este reto.