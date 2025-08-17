Un paso hacia las mercancías del aeropuerto

Creado: Actualizado:

La mejor prueba de que existe una necesidad es que se genere una demanda concreta. Eso parece que empieza a ocurrir con el Aeropuerto de La Virgen del Camino sobre la opción de que llegue a contar con una terminal de mercancías. No han sido pocas las empresas que se ha interesado sobre las previsiones. En concreto, alguna pregunta ha surgido en las industrias que están o han planteado proyectos para el gran polígono industrial de Villadangos del Páramo. Ahora llega un plan concreto, que incluye el uso de las instalaciones aeroportuarias, para activar una notable inversión centrada en el sector agroalimentario. Se trata de la exportación de embriones de pollo. Quizá sirva para animar a las administraciones a replantearse esta vieja aspiración de la terminal de carga.