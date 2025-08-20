La esperanza que ofrece Sánchez y su credibilidad

Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno retornó ayer a la zona cero del triángulo Zamora-Orense-León, abrasado por la oleada devastadora de incendios forestales, con otro guion. Tras el fiasco del domingo, cuando no facilitó ninguna solución y atizó el debate ideológico, ayer acudió a Zamora buscando un nuevo titular más exitoso. Anunció que la próxima semana habrá una declaración como zona catastrófica para territorios afectados por el fuego. Sobre el papel, cabe dar por buenas las intenciones de Pedro Sánchez. Pero los precedentes —en episodios como la dana, el covid o el volcán de La Palma— no invitan al optimismo. Será importante conocer la letra pequeña. Cuáles son los territorios incluidos en esas zonas beneficiadas, hasta dónde llegarán las partidas presupuestarias realmente consignadas y sí habrá ayudas reales o sólo líneas de crédito —como ocurrió en la pandemia— que acabarán asfixiando en el medio plazo a los pequeños empresarios y a los autónomos. Lo positivo de ayer es que empezó un cambio de tendencia. Se cumplen los pronósticos de los expertos. A medida que remite la ola de calor mejoran las condiciones y empieza a perder vigor el fuego. Pero aún queda mucho trabajo, demasiado sufrimiento y probablemente más de un susto hasta que se zanje esta invasión incendiaria.