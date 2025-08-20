Construyendo una Cultural con futuro y ambición

Creado: Actualizado:

El fútbol tiene mucho de resultadismo. Cada lunes, un equipo es el mejor o el peor del mundo en función de lo ocurrido en el campo en esa jornada. Quizá por ello es tan importante que se le dote de proyectos estables. La Cultural, el viejo sueño de una afición tantas veces maltratada, intenta consolidarse en la élite. La situación es muy prometedora si se tiene en cuenta que hace no tantos años rozó la desaparición. Incluso hay quién ha dado pábulo a los rumores de intentos de venta por parte de la Academia Aspire. Ahora, se anuncia un paso clave para construir un club con futuro y ambicioso. Se financiará a través de CVC Capital Partners con cuatro millones para mejorar sus infraestructuras. Lo que ocurre dentro del campo es importante, pero también los pilares que lo rodean.