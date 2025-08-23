Cuando el mundo rural se activa sí alcanza éxitos

Creado: Actualizado:

Hace tres décadas, las fuentes de financiación lanzadas para el mundo rural, con un importante respaldo europeo, generaron la creación de los llamados grupos de acción local (GAL). Su papel en la provincia de León ha sido fundamental para conseguir que los pueblos mantengan, en lo posible, el pulso gracias a la puesta en marcha de todo tipo de iniciativas. Un buen ejemplo de todo esto es la actual Asociación Cuatro Valles, que celebra con total merecimiento una historia de éxito desarrollada a lo largo de los últimos 30 años. Su ámbito de actuación es especialmente amplio y el listado de avances y proyectos que ha promovido es aún más extenso. El evento no ha logrado todo el brillo deseado, por esa ola de incendios que precisará de nuevos respaldos y ayudas para invertir las tendencias.