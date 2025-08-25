Empeño municipal en hacer las cosas mal

Creado: Actualizado:

Sorprende el empeño con el que el Ayuntamiento de León se ha propuesto hacer las cosas mal en cuanto al cobro de la tasa de Gersul del año 2024. A pesar de estar ante un procedimiento plagado de irregularidades, los vecinos de la capital ya tienen en su buzón electrónico el recibo para pagar este nuevo tributo pese a que, precisamente por ser nuevo, debería haber sido notificado con antelación en el domicilio de cada contribuyente y con acuse de recibo. Quien no esté al tanto puede sufragar un pago que no se sustenta con ninguna ordenanza municipal en vigor, ya que la que correspondía fue derogada el 31 de diciembre del pasado ejercicio. La maniobra del Ayuntamiento de colgar los recibos en la sede electrónica se enfrenta, además, al criterio en contra de Intervención que no respalda el cobro retroactivo de la tasa de las basuras ya que «no se ajusta a derecho». A mayores, circula la amenaza de una organización de consumidores de llevar a la Fiscalía y recurrir los recibos, sumándose así a los recursos ya presentados por empresas y particulares que reaccionaron al primer intento de cobro. Si el asunto no se soluciona como debiera, el Ayuntamiento dejaría de recibir 5,1 millones de euros, un buen agujero teniendo en cuenta que ya ha pagado a Gersul 4,3 millones de euros a la Diputación por la utilización del CTR de San Román.