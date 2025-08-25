El valor de salvar un pueblo

Creado: Actualizado:

Nuevos incendios, nuevos desalojos y nuevos cortes de carreteras se registraron este domingo en una nefasta jornada que —se había avisado a primera hora— no iba a ser fácil por el calor y el viento cambiante que se avecinaba. Además de evolucionar para mal focos que ya estaban más o menos estabilizados, como el de Fasgar, zonas de la provincia que hasta ahora estaban libres del fuego, como el entorno del embalse del Luna o Molinaseca, han caído bajo las llamas. Las escenas de los vecinos organizándose para contener el fuego son épicas. Como ya ha ocurrido en la mayoría de los incendios declarados en León, se han movilizado todos a una para alejar la catástrofe de sus casas en un ejemplo de bravura, pero que nunca debe perder de vista la prudencia.