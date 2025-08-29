Llegan las ayudas frente a los incendios

Creado: Actualizado:

Parece que las administraciones han espabilado frente a lo ocurrido en otras crisis, en las que se actuó con retraso o ni siquiera se hicieron efectivas las ayudas. La Junta ha liderado desde el primer día la respuesta institucional para apoyar a los damnificados por los incendios forestales. Fue pionera en lanzar las convocatorias y eso le permite entregar ya algunas compensaciones. El dinero para un total de 69 familias que fueron desalojadas, 460 agricultores y ganaderos, y 14 autónomos recibió ayer el visto bueno dentro del primer paquete de beneficiarios en el Consejo de Gobierno de la Comunidad. También se activan fondos para más de un centenar de ayuntamientos que tienen que afrontar gastos extraordinarios de limpieza o de recuperación de instalaciones.

El contraste de tiempos es evidente con respecto a un Gobierno central que incluso enturbió sus ayudas en un ‘macrocontenedor’ de todo tipo de catástrofes más o menos recientes. Y las cosas no admiten más dilaciones. Hay más perjudicados que sufren problemas. Casos, como el de la montaña de Riaño, donde los emprendedores, por ejemplo, de actividades relacionadas con el turismo están siendo fuertemente golpeados por las cancelaciones y, en principio, ni siquiera acceden a compensaciones.