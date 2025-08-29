Récord en la Universidad frente a la despoblación

Creado: Actualizado:

El conflicto de la despoblación hace tiempo que genera graves cicatrices en las estadísticas del sistema educativo en las provincias alejadas de los grandes centros de desarrollo. La reducción en el número de alumnos, especialmente en los primeros cursos, tiene su máximo exponente en el cierre de aulas de los pueblos, que incluso ahora es más lento puesto que cada vez hay menos colegios rurales. En ese contexto, es importante valorar que la Universidad capte un interés notable entre los posibles estudiantes, incluso marcando un incremento de matrículas. La ULE es uno de los pilares de la provincia, en todo tipo de frentes. De su éxito al captar alumnos depende la consolidación de los títulos, la captación de talento y la extensión de los beneficios de sus investigaciones.